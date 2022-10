Mbappé - AFP

Publicado 10/10/2022 10:30

Rio - Os rumores de que Kylian Mbappé está insatisfeito continuam no PSG. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o atacante estaria decepcionado com uma promessa que não teria sido cumprida por dirigentes. O clube teria se comprometido a contratar um camisa 9 para dar mais liberdade ao craque francês.

O PSG só fechou com um jogador com essas características. O jovem Hugo Ekitike, de 20 anos. O atacante, porém, é avaliado como um jogador para o futuro do clube francês e não como alguém para resolver os problemas nesta atual temporada.

O desejo de um jogador com essas características já foi tornado público por Mbappé. No último compromisso pela seleção da França, o atacante disse que tem mais liberdade na seleção francesa por jogar com Olivier Giroud, do Milan, no ataque: "No PSG não existe isso", afirmou o jogador, de 23 anos.

Em entrevista recente à RMC Sport, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, afirmou que o clube pensou em dois nomes para a janela de transferências: Gianluca Scamacca e Robert Lewandowski. Porém, os dois jogadores acertaram com West Ham e Barcelona, respectivamente.