Na prova de 11 km, Daniel Heleno cruzou a linha de chegada em primeiro - Fotop

Publicado 10/10/2022 12:41 | Atualizado 10/10/2022 12:46

Rio - A Meia Maratona do Cristo abrilhantou a manhã carioca deste sábado, dia 8. Em sua segunda edição, a corrida maravilhosa levou milhares de participantes à Floresta da Tijuca, percorrendo alguns dos principais pontos turísticos da cidade. Assim como em 2021, Iuri Vinuto e Clarice Dalbert mais uma vez superaram o encantador e desafiador percurso de 21 km e sagraram-se bicampeões da corrida. Assista ao vídeo oficial da edição 2022 da Meia Maratona do Cristo: @meiadocristo

Para cruzar a linha de chegada aos pés do Cristo Redentor, os milhares de atletas desfrutaram da rica natureza do trajeto, passando pela Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador, entre outros mirantes da cidade. O evento faz parte das celebrações de 91 anos do monumento, comemorado nesta quarta-feira, dia 12. Após a corrida, todos os participantes visitaram o Santuário do Cristo Redentor e retornaram pelo Trem do Corcovado, gratuitamente, mais um diferencial da MMC.

“Aqui é diferente de qualquer outra corrida. O clima, a beleza do caminho, chegar aos pés do Cristo Redentor, isso tudo é muito gostoso. Estou muito feliz e emocionado com mais essa vitória. Correr a Meia do Cristo é um desafio ímpar, e ser bicampeão da prova é muito especial”, festejou o cearense Iuri Vinuto, de 30 anos.

“Vencer aqui pela segunda vez traz uma sensação indescritível. A edição deste ano foi ainda melhor. A prova é espetacular, realmente única, tudo que envolve a corrida. Foi incrível correr mais uma vez, e agora duplamente feliz. Quem sabe ano que vem tem tricampeonato. Por que não?”, avisou Clarice Dalbert, aos risos.

A Meia Maratona do Cristo também contou com a prova de 11 km. Nela, Daniel Heleno levou a melhor entre os homens, enquanto Bianca Ferreira foi a grande vencedora entre as mulheres. O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure, responsáveis por eventos já consagrados no calendário esportivo nacional como Rei e Rainha do Mar e XC Run, respectivamente.

O Brasil e o mundo se encontram na MMC

Dona de um cenário encantador, a Meia Maratona do Cristo atraiu atletas de diversos locais do Brasil e de outros lugares do mundo. Ao todo, 20 estados brasileiros foram representados no evento, com presença de todas as regiões do país. Atletas de 10 países também engrandeceram a prova, e todos desfrutaram do percurso que apresenta as belezas do Rio de Janeiro por ângulos privilegiados.

Experiente em maratonas e meia maratonas, a diretora de Operações de Packaged da White Martins, Patrícia Gaze Celestino, saiu de Valinhos, em São Paulo, e participou com fôlego e entusiasmo dos 21 Km do percurso. “É uma prova tão dura quanto encantadora por ser realizada em um dos locais mais incríveis do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor. Todo o trajeto da corrida acontece em área de preservação ecológica, o que estimula a consciência ambiental dos participantes, seguindo em linha com o objetivo da White Martins de reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento de soluções cada vez mais sustentáveis para um mundo melhor e mais produtivo”, acrescentou.

A Meia Maratona do Cristo foi abençoada, literalmente. Entre os milhares de participantes do evento, o padre Alexandre Pinheiro correu os 21 km da prova pela segunda vez, cruzando a linha de chegada sob aplausos. Aos pés do Cristo Redentor, ele concedeu a benção a todos os participantes.