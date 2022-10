Jogadores do Khimki fazem ciranda em cobrança de escanteio - Reprodução

Publicado 10/10/2022 12:47

Rio - O time do Khimki, da primeira divisão do Campeonato Russo, viralizou na partida contra o Ural, no último sábado, por conta de uma jogada ensaiada inusitada. Para tentar confundir a defesa adversária, os jogadores fizeram uma ciranda durante cobrança de escanteio.

Para quem não viu, aqui fica o lance de bola parada peculiar do FC Khimki de Spartak Gogniev esta tarde em Yekaterinburg. Volto a lembrar que o lance não teve qualquer resultado prático. ( телеграм-канал Мир Российской Премьер-лиги) pic.twitter.com/H6JnAISvgV — Joel Amorim (@Vostok1981) October 7, 2022 O lance aconteceu aos 21 minutos, quando o Khimki já perdia por 1 a 0. Apesar de ter causado surpresa na defesa adversária, a cobrança de escanteio foi mal executada e não ofereceu perigo.

A ciranda não voltou a ser utilizada pelo Khimki na partida. A equipe foi derrotada por 2 a 1 e está na zona de rebaixamento do Campeonato Russo, com oito pontos em 12 jogos.