Lionel Messi ficará fora do próximo jogo do PSG - AFP

Publicado 10/10/2022 13:07

Na manhã desta segunda-feira, o Paris Saint-Germain confirmou o desfalque de Messi no próximo jogo da Liga dos Campeões. Segundo o boletim médico, o argentino está com um desconforto na panturrilha e estará fora da partida contra o Benfica, nesta terça, às 16h (pelo horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França.

O comunicado também atualizou as situações de outros três jogadores que se recuperam de lesões e que não entrarão em campo na próxima partida. Kimpembe continua sua reabilitação, Nuno Mendes, com dores na coxa esquerda, permanece com seus cuidados, enquanto Renato Sanches voltará aos treinos nesta semana.

PSG e Benfica se enfrentaram pela última vez na semana passada e empataram em 1 a 1, pela terceira rodada do Grupo H. Com os mesmos sete pontos, as duas equipes lideram a chave. Na terceira colocação está a Juventus com 3 pontos, e ainda sem pontuar está o Maccabi Haifa.