Dybala sentiu uma lesão muscular durante a vitória da Roma sobre o LecceVincenzo PINTO / AFP

Publicado 10/10/2022 14:13

A Argentina pode ter um problema para a Copa do Mundo de 2022. O atacante Paulo Dybala sofreu uma lesão muscular na vitória da Roma sobre a Lecce por 2 a 1, no último domingo (9), pelo Campeonato Italiano. O jogador se lesionou após cobrar o pênalti e gerou preocupação.

Com dores, Dybala sequer comemorou o seu gol que foi decisivo para a vitória da Roma. Foi a quinta partida consecutiva que o argentino balançou as redes. Ele foi substituído e recebeu atendimento médico no banco de reservas. Após o jogo, o técnico José Mourinho se mostrou pessimista com a situação.

"Digo que está mal para não dizer muito mal, mas temo que esteja mais "muito mal" do que "mal". Vê-lo novamente antes de 2023? Não sou médico, não conversei com um médico, mas posso dizer que é difícil. Mesmo falando com Paulo (Dybala) não tenho uma boa sensação", disse o treinador português.

A Roma não se pronunciou sobre a lesão. Dybala, de 28 anos, reencontrou a boa fase na carreira após trocar a Juventus pela Roma. Em 2022, ele também foi decisivo pela seleção e marcou um dos gols do título da Argentina sobre a Itália na Finalíssima.