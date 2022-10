Laurent Blanc assinou com o Lyon até 2024 - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Laurent Blanc assinou com o Lyon até 2024OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Publicado 10/10/2022 13:27

O Lyon anunciou neste último domingo (9) a contratação do técnico Laurent Blanc. Com passagens pela seleção francesa e pelo Paris Saint-Germain, o treinador chega para substituir Peter Bosz e assinou contrato até o fim de junho de 2024.

Campeão da Copa do Mundo e Eurocopa como jogador, Laurent Blanc foi técnico da seleção francesa entre 2010 e 2012. Em seguida, comandou o PSG, onde conquistou três títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França, três Copas da Liga e três Supecropas.

Após terminar a última temporada em oitavo lugar, o Lyon perdeu o seu destaque, o meia Lucas Paquetá, para o futebol inglês. Em 2022/23, o início não foi nada animador. O clube ocupa o nono lugar com 14 pontos em 10 jogos (quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas).



O último trabalho de Laurent Blanc foi no Al Rayyan, do Catar. Ele substituirá o holandês Peter Bosz, que estava no Lyon desde 2021/22. Ao todo, ele comandou a equipe francesa em 58 partidas e conquistou 27 vitórias.