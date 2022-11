Aplicativo terá informações importantes para responsáveis que compartilham guarda de filhos - Carina Rocha

Aplicativo terá informações importantes para responsáveis que compartilham guarda de filhosCarina Rocha

Publicado 30/11/2022 13:11

Rio - O aplicativo "Vida Compartilhada", criado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para ajudar pais separados no processo de guarda dos filhos, começa a funcionar, no fim da tarde desta quarta-feira (30), às 17h. Idealizado pelo advogado Wagner Nascimento, a ferramenta pretende trazer um novo horizonte na relação do ex-casal que compartilham a guarda de seus filhos.

Desenvolvido pelo TJRJ com o apoio do Fórum Nacional de Juízes da Infância e Juventude, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Firjan, o app traz um importante termo de compromisso sobre deveres e direitos e terá um link direto com a delegacia de proteção à Criança e ao Adolescente.

A ideia do link é oferecer um canal rápido para denúncias em casos de suspeita de violência. De acordo com o TJRJ, o aplicativo poderá também ser acessado pelo juízo competente ao caso.

Para a juíza Ana Cristina Nascif Dib Miguel, titular da 6ª Vara de Família da Capital, o app fornece material que permitam aos pais lidarem da maneira correta em situações do dia a dia, como viagens, doenças, eventos sociais, calendário escolar e outras atividades.

A magistrada, no entanto, esclarece que o app não deve ser utilizado como instrumento de discussão entre os pais. "A principal característica desse app é que ele não foi criado para ser usado como canal para discussão entre o ex-casal. O app nem disponibiliza espaço para isso", reforçou.