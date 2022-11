Pelas imagens, é possível ver que o veículo foi roubado enquanto estava estacionado - Reprodução

Pelas imagens, é possível ver que o veículo foi roubado enquanto estava estacionado Reprodução

Publicado 30/11/2022 12:13 | Atualizado 30/11/2022 12:29

Rio - Câmeras de segurança flagaram um assalto na Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, Zona Norte, que ocorreu por volta das 13h desta terça-feira (29). Pelas imagens, é possível ver que ao menos dois suspeitos roubam os pertences de um motorista e fogem com o carro.



Na gravação, o veículo roubado aparece estacionado com alerta ligado, quando em seguida um outro carro que passava pela rua para mais a frente, dele, saem os dois suspeitos armados. Eles ameaçam o motorista que sai com as mãos para o alto e roubam o automóvel logo depois. Na rua, pedestres se assustam com o assalto e correm para dentro das suas casas. A ação durou menos de um minuto.

Câmeras de segurança flagaram o momento em que ao menos dois suspeitos roubam um veículo na Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, Zona Norte, nesta terça-feira (29).#ODia



Crédito: Redes sociais. pic.twitter.com/VPVCQR197c — Jornal O Dia (@jornalodia) November 30, 2022 Procurada, a Polícia Militar informou o comando do 6° BPM (Tijuca), não foi acionado para essa ocorrência e reforçou que o órgão tem o objetivo de combater as diversas práticas delituosas e o crime organizado por todo o estado. E, que o batalhão emprega sistematicamente o policiamento para prevenir e coibir todos os tipos de crimes, realizando centenas de abordagens a veículos e pessoas, inclusive na região citada. Procurada, a Polícia Militar informou o comando do 6° BPM (Tijuca), não foi acionado para essa ocorrência e reforçou que o órgão tem o objetivo de combater as diversas práticas delituosas e o crime organizado por todo o estado. E, que o batalhão emprega sistematicamente o policiamento para prevenir e coibir todos os tipos de crimes, realizando centenas de abordagens a veículos e pessoas, inclusive na região citada.

Ainda segundo a corporação, os dados estatísticos do Instituto de Segurança Pública (ISP) demonstram que de janeiro a outubro de 2022, foram realizadas 654 prisões em flagrante, houve cumprimento de 252 mandados de prisão em aberto. Também foram conduzidos às instâncias pertinentes 89 menores de idade infratores.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias. O telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da Central 190 ou do Aplicativo 190, disponível nas plataformas Android e IOS, que é mais um canal para esse breve e imediato acionamento pelo cidadão. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos.

Procurada, a Polícia Civil informou que até o momento, não localizou nenhum registro de ocorrência sobre esse caso.