PMs apreenderam um fuzil, uma pistola, carregadores, munições e drogas na Vila Kennedy - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam um fuzil, uma pistola, carregadores, munições e drogas na Vila KennedyDivulgação/Polícia Militar

Publicado 30/11/2022 11:04 | Atualizado 30/11/2022 11:27

Rio - Um intenso confronto na manhã desta quarta-feira (30) deixou, pelo menos, dois suspeitos mortos na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Moradores da comunidade compartilharam em vídeos nas redes sociais, o momento dos disparos e um veículo blindado da Polícia Militar circulando pelo local. Segundo a PM, não há operação na região e a troca de tiros aconteceu após equipes terem sido atacadas por criminosos.

De acordo com a PM, policiais do 14º BPM (Bangu) passavam pela Vila Kennedy, quando homens atiraram, dando início ao confronto. Após o fim dos disparos, os militares encontraram dois suspeitos feridos e eles foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a dupla deu entrada na unidade já sem vida. Na ação, os militares apreenderam um fuzil, uma pistola, carregadores, munições e drogas. O caso foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande).



Um #Fuzil, uma pistola, munições, carregadores e material entorpecente foram apreendidos por policiais militares do #14BPM na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Durante a ação, dois criminosos ficaram feridos. O caso foi encaminhado à 35ª DP. pic.twitter.com/JUpwG3wMSK — @pmerj (@PMERJ) November 30, 2022

Nas redes sociais, os moradores afirmam que a troca de tiros provocou a morte de três pessoas na comunidade, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Militar. Em vídeos publicados, é possível ver militares colocando uma pessoa, que estaria ferida, dentro de um veículo blindado, enquanto outras pedem para ver de quem se trata e dizem ser familiares. As imagens ainda mostram que um homem fica segurando a porta do caveirão, enquanto ele começa a se deslocar. Confira abaixo.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) lamentou o fechamento de 14 unidades escolares da região, que prestam atendimento remoto, nesta quarta-feira, por conto do tiroteio. "A SME trata como prioridade a segurança de toda a comunidade escolar e a medida de suspensão das aulas é para segurança dos alunos, professores e funcionários das escolas". Também por conta do confronto, a SMS informou que a Clínica da Família Wilson Mello Santo Zico acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento na manhã de hoje.