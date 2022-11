Polícia Federal prende suspeito de pornografia infantil durante Operação Yori - Divulgação

Publicado 30/11/2022 10:56

Rio - Agentes da Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Yori com objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. O alvo, apesar de ter um mandado de prisão temporária, foi preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil.

Na ação, desenvolvida no âmbito do Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos (NRCC), os policiais federais cumprem um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, em Pedra de Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, iniciadas via cooperação policial internacional, o suspeito teria produzido e compartilhado na internet vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

O investigado responderá criminalmente por armazenar, produzir e transmitir pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a 18 anos de prisão.

O nome da operação Yori é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.