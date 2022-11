PM permanece internado no Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/Google Maps

Publicado 30/11/2022 11:15

Rio - O policial militar que foi esfaqueado por um casal em situação de rua , em frente a sua casa, no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, permanece internado do Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, nesta quarta-feira (30). A vítima, que estava de folga, foi atacada na noite de segunda-feira (28), na Rua Benedito Otoni, ao defender sua mulher de agressões verbais da dupla. De acordo com a PM, o quadro de saúde do agente é considerado estável.

O militar foi atingido por, pelo menos, quatro golpes de faca e passou por cirurgia para reparar um ferimento na região da mão esquerda. À princípio, o policial não corre risco de morte, mas vai continuar internado, porque as lesões torácicas causaram pneumotórax de baixa gravidade. Na ocasião, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de homicídio, onde encontraram a vítima ferida.

A mulher e a sobrinha do PM, que estavam com ele no momento do ataque, não ficaram feridas. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi conduzido à 19ª DP (Tijuca) ainda no dia do crime, e uma mulher foi levada para a 17ª DP (São Cristóvão), na terça-feira (29). A dupla foi autuada por tentativa de homicídio e o caso foi encaminhado à Justiça.