ParO policial foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, onde passou por cirurgia - Reprodução/Google Street View

Publicado 29/11/2022 09:52 | Atualizado 29/11/2022 11:23

Rio - Um policial militar de folga foi esfaqueado por um casal em situação de rua em frente a sua casa no bairro de São Cristóvão, Zona Norte, na noite desta segunda-feira (28). De acordo com a corporação, inicialmente, a dupla agrediu verbalmente a mulher do policial, que ao tentar defende-lá foi atacado ao menos com quatro golpes de faca. Dos suspeitos, uma mulher foi presa.



Ainda segundo a PM, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) foram verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio provocada por arma branca na região. O policial foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, onde passou por cirurgia para reparar uma lesão na região da mão esquerda. O militar permanece internado, pois as lesões torácicas causaram pneumotórax de baixa gravidade e em princípio não corre risco de morte. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde da vítima é considerado estável. Já a mulher do policial e a sobrinha, que estavam com ele no momento do crime, não ficaram feridas.

À princípio, a PM havia informado que o agente tinha sido atacado apenas por uma mulher, por causa de um desentendimento, no entanto, a informação foi corrigida em seguida.

Posteriormente a denúncia, policiais conseguiram localizar e prender uma mulher, que participou do ataque. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e a investigação está em andamento para esclarecimento do fato.