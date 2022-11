Nesta quinta-feira (1º) é o dia Mundial de Luta contra a Aids e o Pela Vidda, ONG pioneira na luta contra a Aids, realiza nesta data ações na cidade para marcar a data - Divulgação

Publicado 29/11/2022 21:19

Rio - O grupo Pela Vidda realiza, nesta quinta-feira (1º), no dia Mundial de Luta contra a Aids, a partir das 11h, na Praça Mauá, próximo ao Museu de Arte do Rio (MAR), no Centro do Rio, ações na cidade para marcar a data. Com o tema "Viver com HIV e Aids é possível, com o preconceito não", a instituição chama a atenção para as diversas formas de preconceito que impactam na incidência de casos de infecção por HIV e mortes por Aids no Brasil: o racismo estrutural, a LGBTIfobia e o estigma contra pessoas que vivem com o vírus.

A ONG pioneira na luta contra a Aids informou que no local terá as faixas e o laço vermelho, criado em 1991, que simboliza a luta e a solidariedade frente ao HIV. Além disso, o ato vai ter distribuição de kit de prevenção com preservativos e informativos e orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/Aids e Covid-19. Também será realizada testagem rápida de HIV com fluido oral e distribuição de auto teste da doença para quem tiver interesse.

"Nesse nosso evento, a gente espera levar informação e orientações para a população e, também, fazer prevenção e testagem do HIV. Esperamos levar um pouco mais de consciência em relação as questões de estigma e preconceito que ainda são muito fortes no Brasil e, por conta disso, muitas pessoas não querem testar ou quando testam, não querem se tratar", explicou Marcio Villard, coordenador geral do grupo Pela Vidda.