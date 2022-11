Dupla foi localizada e presa devido após informações coletadas pelo setor de inteligência da delegacia - Divulgação

Publicado 29/11/2022 20:14

Rio – Agentes da 91ª DP (Valença) prenderam, nesta terça-feira (29), dois homens por tráfico de drogas no bairro de Água Fria, em Valença, no Sul Fluminense. A identidade dos suspeitos não foi revelada.



De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi localizada e presa devido após informações coletadas pelo setor de inteligência da delegacia. Ainda segundo a instituição, um dos criminosos é apontado como o chefe do tráfico de drogas. Já o outro preso, atuava vendendo a droga diretamente com o usuário.



Contra eles foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Após a ação, a dupla foi encaminhada ao sistema prisional.