Segundo a PM, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) se deslocava pela região quando flagrou o assaltoReprodução

Publicado 29/11/2022 18:35 | Atualizado 29/11/2022 18:49

Rio – Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, na manhã desta terça-feira (29), um homem por assalto na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

De acordo com a PM, uma equipe que se deslocava pela região flagrou dois homens assaltando pessoas em um ponto de ônibus. Os suspeitos tentaram fugir, um conseguiu e o outro foi detido. Com ele, os militares apreenderam uma réplica de pistola, uma mochila e um telefone celular.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).