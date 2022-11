Pedro Mendes foi preso por agentes do Decradi em Santa Teresa - Divulgação

Pedro Mendes foi preso por agentes do Decradi em Santa TeresaDivulgação

Publicado 29/11/2022 18:47 | Atualizado 29/11/2022 19:09

Rio - Pedro Mendes Paiva, de 32 anos, foi preso nesta terça-feira (29), no bairro de Santa Teresa. Ele é apontado com um dos responsáveis pela morte do policial militar Alamir Gomes Júnior durante um confronto no Centro do Rio, em 2008.

De acordo com as investigações, dois agentes realizavam uma patrulha noturna quando um alarme tocou na esquina da Rua do Lavradio com a Rua do Senado. Nesse momento, uma moto desceu da calçada e Pedro, que estava na garupa, atirou nos policiais. Um terceiro suspeito também abriu fogo contra os PMs. Alamir foi atingido no pescoço e não resistiu ao ferimento.

Após uma busca nas proximidades, os três atiradores foram presos. Pedro, entretanto, deixou o presídio após dois anos para responder ao crime em liberdade. Em outubro deste ano, a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do suspeito.

Ele foi encontrado por agentes da Delegacia de Crimes Raciais de Delitos de Intolerância (Decradi) e encaminhado ao sistema prisional.