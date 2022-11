Carro de PM é atingido por tiros durante confronto em Madureira, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Carro de PM é atingido por tiros durante confronto em Madureira, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 29/11/2022 18:52 | Atualizado 29/11/2022 19:05

Rio - Um policial militar à paisana teve o carro atingido por pelo menos três tiros durante um confronto com criminosos na Rua Maria Lopes, em Madureira, Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (29). De acordo com o relato do agente, ele trafegava com seu veículo quando dois homens armados saíram de um carro. Ao ver a cena, o PM atirou contra a dupla e houve confronto. Em seguida, os criminosos fugiram. Não houve feridos na ação.

Em um vídeo, compartilhado pelo próprio PM, ele relata que por pouco não foi baleado no ataque. É possível ver ainda que todos os tiros foram disparados na direção do motorista. "Olha aí onde pegou o tiro que eles deram, acertou até o multimídia do carro", detalhou.

Veja o vídeo:

Carro de policial militar é atacado a tiros na tarde desta terça-feira (29), em Madureira



Crédito: Reprodução/Redes sociais#Policial #ODia pic.twitter.com/RxBhoKIRTb — Jornal O Dia (@jornalodia) November 29, 2022

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Bairro Presente Madureira realizava patrulhamento na Avenida Ernani Cardoso quando foi abordada por um policial militar informando sobre o ocorrido. A ocorrência foi encaminhada para a 29ª DP (Madureira) e ainda não foi esclarecido se a dupla armada tinha como alvo o PM.