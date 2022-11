Polícia prendeu duas mulheres suspeitas de envolvimento com organização criminosa que praticava roubos à residência - Reprodução

Publicado 29/11/2022 20:04 | Atualizado 29/11/2022 20:35

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (29), duas mulheres suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em roubos à residência após anúncios de itens em um site de compra e venda. Myrella Rhadja Rodrigues dos Santos e Sheila Rodrigues de Souza foram capturadas na Rua Barão de São Felix, Comunidade da Providência, no Centro da capital, com a ajuda de dados do setor de inteligência da polícia, e não resistiram à prisão.

Segundo a instituição, Myrella e Sheila eram as responsáveis por fazer contato com as vítimas após verem os anúncios na plataforma OLX. Elas marcavam dia e hora para ver os itens à venda, e repassavam as informações ao núcleo armado da quadrilha, que comparecia ao local e praticava o roubo.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária contra a dupla. Elas vão responder pelos crimes de roubo de interior de residência e organização criminosa.

A ocorrência foi encaminhada para a 77ª DP (Niterói). Ambas foram encaminhadas ao sistema prisional.