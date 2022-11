Com o estelionatário foram encontrados um comprovante de residência e uma carteira de identidade falsos - Reprodução

Publicado 29/11/2022 20:39 | Atualizado 29/11/2022 20:55

Rio – Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (29), um homem que tentava aplicar um golpe de mais de R$ 50 mil em uma agência bancária dentro de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, com o estelionatário, que não teve a identidade revelada, foram encontrados um comprovante de residência e uma carteira de identidade falsos.

Segundo os agentes, um representante do banco suspeitou da fraude e comunicou o fato à delegacia sobre a tentativa. Quando os policiais chegaram à agência, o acusado tentou fugir, mas foi surpreendido.

Após a prisão, o homem foi levado para a delegacia e relatou ter sido aliciado por um integrante de uma quadrilha, que ofereceu R$ 1 mil para sacar o dinheiro. As investigações continuam para identificar suspeitos de participação no grupo criminoso.