Rio de Janeiro

Grupo Pela Vidda realiza ações no Rio para marcar Dia Mundial de Luta contra a Aids

Com o tema 'Viver com HIV e Aids é possível, com o preconceito não', ONG chama a atenção para as diversas formas de preconceito que impactam na incidência de casos de infecção por HIV e mortes por Aids no Brasil

Publicado há 1 hora