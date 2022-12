Policiamento reforçado nos acessos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvarlho, Zona Norte, após operação que deixou ao menos seis mortos - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 02/12/2022 09:31 | Atualizado 02/12/2022 12:30

Rio - Cinco escolas foram fechadas na manhã desta sexta-feira (2), além da clínica da família localizada no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte, após uma operação na comunidade que deixou ao menos cinco mortos e suspeito baleado preso sob custódia no hospital, nesta quinta (1º). Ainda hoje, policiais militares reforçam o policiamento na região

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Herbert de Souza acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (2)

Segundo a Secretaria Municipal de Educação as cinco unidades escolares da região do Morro do Juramento prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência de instabilidade na área. A pasta explicou ainda sobre o Programa Acesso Mais Seguro que diminui os riscos à população em zonas de conflito.



"É importante lembrar que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado", disse em nota.

Durante a operação desta quinta (1º), o MetrôRio precisou interromper a circulação de trens na linha 2, por conta de um intenso tiroteio na área externa de Thomaz Coelho. No entanto, o transporte já segue normalizado.

Confronto

De acordo com a corporação, no fim da tarde desta quinta (1º), quando as equipes do 41ºBPM (Irajá) saíam de uma operação no Juramento, criminosos do Juramentinho, que se deslocavam para tentar ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação, atacaram os policiais e houve confronto. Três suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos também foram atingidos e não resistiram ainda na região da ação. Um suspeito ferido está custodiado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Sete fuzis foram apreendidos com o grupo.



Segundo a Polícia Civil, os corpos identificados além de Rodrigo Barbosa Marinho, o Titio Rolinha, são de Hevelton Nascimento Junior, conhecido como Bad Boy, chefe do tráfico da comunidade do Juramentinho; Luiz Felipe de Brito Santa de Almeida; Cristiano Soares da Silva; e Evandro de Souza Ricardo .



A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e as armas foram apreendidas para confronto balístico. As armas dos suspeitos também foram apreendidas. Diligências estão sendo realizadas para esclarecimento dos fatos.

De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que estavam no Morro do Juramentinho tentaram invadir a comunidade do Juramento, que é dominada pelo grupo rival, o Comando Vermelho (CV).