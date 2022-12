Policiamento reforçado nos acessos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvarlho, Zona Norte, após operação que deixou ao menos seis mortos - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 02/12/2022 08:34 | Atualizado 02/12/2022 08:59

Rio - A Polícia Militar reforçou a segurança nos acessos ao Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (2), após operação que deixou ao menos seis mortos em Thomaz Coelho e paralisou a circulação do metrô na estação da região nesta quinta (1º). Dentre os suspeitos baleados que não resistiram aos ferimentos, segundo moradores, está o chefe do tráfico Rodrigo Barbosa Marinho, conhecido como Titio Rolinha. A ação na localidade ocorreu uma semana após a operação que também ocasionou em seis pessoas mortas e um PM baleado

De acordo com a corporação, no fim da tarde desta quinta (1º), quando as equipes do 41ºBPM (Irajá) saíam de uma operação no Juramento, criminosos do Juramentinho, que se deslocavam para tentar ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação, atacaram os policiais e houve confronto. Quatro suspeitos foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos também foram atingidos e não resistiram ainda na região da ação. Sete fuzis foram apreendidos com o grupo.



Segundo relatos nas redes sociais traficantes da comunidade do Juramentinho, que são da facção Terceiro Comando Puro (TCP), tentam conquistar o Morro do Juramento, dominado pelo grupo rival do Comando Vermelho (CV), mas que ao tentarem invadir a região se depararam com a operação da Polícia Militar, o que gerou um confronto generalizado. Ainda segundo moradores, também está entre os mortos Hevelton Nascimento Júnior, o Bad Boy, que estaria chefiando o tráfico de drogas do Juramentinho. Procurada, a Polícia Militar ainda não confirmou a identidade dos mortos na ação.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ainda traficantes tentando fugir das comunidades e sendo atingidos. Dois deles aparecem caídos em cima de uma passarela, outro no chão e mais dois são flagrados sendo carregados até uma viatura da PM. Além disso, em outra filmagem feita por um morador, suspeitos armados com fuzis correm pela calçada da Avenida Pastor Martin Luther King, em frente à estação de metrô Thomaz Coelho, em meio a sons de disparos de armamento pesado.

Durante o confronto foi necessário o fechamento temporário da Avenida Pastor Martin Luther King Junior e a interrupção temporária da circulação na Linha II do metrô. Em nota, a PM lamentou os transtornos causados ao cenário urbano, porém informou que tomou as iniciativas necessárias para a preservação da integridade física de moradores e da população que circula pela região.



Nas redes sociais, moradores também relataram medo e tensão após a guerra na região. Além disso, durante a manhã desta sexta (2) viaturas e caveirões estão nos acessos a comunidade.

Outra operação

No último dia 25, seis suspeitos morreram após entrarem em confrontos com policiais militares também no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte. Outro suspeito também foi baleado, além de um PM que foi atingido por um tiro na mão.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) realizam uma operação para combater o tráfico na comunidade, que tem o Comando Vermelho (CV) como facção dominante. Por volta das 4h, a PM informou que os policiais foram atacados por cinco suspeitos na altura do Largo do Arão, o que gerou um confronto. Um suspeito foi baleado e morreu no local. Junto com ele, um fuzil calibre 5.56 e drogas foram apreendidos.



Mais tarde, por volta das 7h, um novo confronto aconteceu, desta vez na Rua Tupiniquins, local apontado pelo setor de inteligência do 41º BPM como reduto de criminosos. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma residência com suspeitos armados. De acordo com a PM, o grupo atirou contra os policiais, que revidaram.



A operação terminou com protesto de moradores que colocaram fogo em objetos no meio da rua. Um vídeo mostra, inclusive, equipes policiais apagando fogo e retirando os materiais da via.