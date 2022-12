Durante a Operação Residente, policiais da 66ª DP (Piabetá) apreenderam com os suspeitos, além de armas, celulares e máquinas de cartão de crédito - Divulgação

Publicado 02/12/2022 12:21 | Atualizado 02/12/2022 12:24

Rio - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) deflagraram, na última quinta-feira (1º), a Operação Residente com objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, expedidos pelo juízo da Vara Criminal da Comarca Regional de Inhomirim, Magé, na Baixada Fluminense, em nome de um grupo suspeito de As investigações versam sobre o grupo criminoso responsável por roubar diversas residências e extorquir moradores de Piabetá, sob pretexto de cobrança de dívidas.

De acordo com as investigações, Jhonatan Candido Teixeira, o Jonny, Walace Reis Nunes, Marcos Vinicius Ferreira Lima, o Vinicinhos, e Arlan de França Cassiano em um dos episódios, integrantes da quadrilha chegaram até a porta da residência do alvo e, alegando estar procurando uma pessoa que moraria no imóvel, informaram que a esta os devia certa quantia e, ante a negativa da vítima sobre a existência de um pretenso ex-morador, os investigados forçaram a entrada no local.



Já dentro da residência, portando armas e se dizendo policiais, os criminosos começaram a insinuar que a vítima se relacionaria com menores de idade, ameaçando conduzi-lo até delegacia de polícia.



A partir disso, os suspeitos reviraram todos os cômodos da casa, subtraindo um revólver, uma garrucha, cerca de dois mil reais, cartões bancários, televisão, aparelho de telefonia celular, como também exigiram a quantia de dez mil reais para não conduzi-la até a delegacia, por ocasião do encontro das armas de fogo.



Após a vítima se negar em pagar o valor pretendido, os suspeitos exigiram o pagamento mensal de mil reais, sendo ainda agredido a todo momento com tapas e coronhadas.



Posteriormente, a vítima recebeu ligação da quadrilha cobrando a dívida de mil reais mensais. A Polícia descobriu que dois dos presos utilizariam o mesmo celular para praticar as extorsões, sendo um deles, o Arlan Cassiano, um Policial Penal residente em Piabetá.



Ao saber da operação, um dos suspeitos fugiu para no município de Cabo Frio, na Região dos Lagosa, mas acabou preso em Unamar.



Os investigados foram encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão a disposição da justiça.