Linha Vermelha foi interditada pela PM - Divulgação

Linha Vermelha foi interditada pela PMDivulgação

Publicado 02/12/2022 12:07

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) interditaram ambos os sentidos da Linha Vermelha durante cerca de 40 minutos, na altura do Parque Alegria, no Caju, na manhã desta sexta-feira (2).

A ação, que começou às 9h50, ocorreu devido à escolta de veículos de transporte de valores da Casa da Moeda. Houve relatos de tiros e motoristas voltando na contramão da via, que já foi liberada.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito ainda está lento e com pontos de retenção. A Avenida Brasil se encontra com melhores condições de tráfego.