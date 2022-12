Estátua de de Dom Pedro I, localizada na Praça Tiradentes - Reprodução/Wikipédia

Publicado 02/12/2022 09:44 | Atualizado 02/12/2022 09:55

Rio - A Estátua de D. Pedro I, que fica na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, foi alvo de ladrões de metais. Cerca de oito estrelas de ferro, instaladas na parte superior do gradil que cerca o monumento, foram furtadas, além de outros cinco pedaços, em formato de seta, que ficavam na parte inferior da grade.



O monumento foi restaurado pela Prefeitura do Rio para a comemoração do bicentenário da Independência do Brasil ( 1822-2022), em setembro deste ano.



Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Conservação lamentou "mais um ato de vandalismo" e informou que "fará a reposição dos elementos furtados do gradil da estátua de D. Pedro I, na Praça Tiradentes. O monumento é uma das obras restauradas para o Bicentenário da Independência e entregues no dia 7 de setembro deste ano."



A pasta ainda informou sobre a existência de uma câmera no local e que as investigações relacionadas ao caso é de competência das autoridades policiais. "A Conservação ressalta a importância de a população colaborar no combate ao vandalismo, ajudando a preservar a cultura e a história da nossa cidade e do nosso país."



A estátua equestre de D. Pedro I é o primeiro grande monumento erguido no Brasil, inaugurada no dia 30 de março de 1862. A história começou em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, quando Dr. Haddock Lobo apresentou a proposta para homenagear o primeiro imperador brasileiro.



Mais tarde, D. Pedro II encomendou o monumento como um presente de filho para o pai. O local escolhido foi a Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, por conta de sua importância histórica. A estátua foi esculpida na França, pelo francês Louis Rochet.

A Polícia Civil foi procurada, mas até a publicação desta matéria não respondeu aos questionamentos.