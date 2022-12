Estação da SuperVia em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Estação da SuperVia em Santa Cruz, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 02/12/2022 09:50 | Atualizado 02/12/2022 10:42

Rio - O funcionamento dos trens da SuperVia vai ser antecipado durante o horário de pico vespertino nesta sexta-feira (2), devido ao jogo do Brasil na Copa 2022, que começa às 16h. Os ramais são afetados são os de Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo

Em Santa Cruz, a operação vai seguir a grade de dia útil até 13h, depois desse horário vai ter uma antecipação das viagens expressas para Santa Cruz, que serão intercaladas com viagens paradoras. A partir das 19h o ramal volta a funcionar com a grade regular.

No ramal de Japeri, a operação segue a grade normal até às 11h. Depois disso, os trens com partidas de Japeri para a Central vão ser paradores. Além disso, a partir das 13h o início das viagens para Nova Iguaçu serão antecipadas. Depois das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.

Em Saracuruna, o funcionamento segue a grade regular até 13h, após esse horário os ramais vão operar com intervalos reduzidos. Somente às 19h30 que a operação volta ao funcionamento normal. Já em Belford Roxo, a partir de 13h, haverá ajustes para reduzir o tempo de espera do trem. O funcionamento regular volta após às 18h.

Mudanças no BRT

Segundo informações da MOBI-Rio, os serviços eventuais do BRT, que correspondem as linhas Penha x Alvorada, Madureira x Alvorada e Pingo D'Água x Alvorada, serão adiantados nesta sexta-feira (2) por conta do jogo do Brasil na Copa. O serviço irá funcionar das 14h às 20h. Diferente do horário usual das 16h às 20h.