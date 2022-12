PM recebe 265 mil litros de etanol apreendidos em ações integradas com a Operação Foco e a Sefaz - Divulgação

Publicado 02/12/2022 08:58

Rio - A Polícia Militar do Rio recebeu, na quinta-feira (1), 265 mil litros de etanol apreendidos em ações integradas entre a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, Operação Foco, e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). As operações, realizadas na capital e na Região Metropolitana do Rio, tiveram como objetivo principal localizar produtos com notas irregulares.

Somente neste ano, a Operação Foco apreendeu mais de dois milhões de litros de combustíveis, entre etanol, gasolina e diesel. O produto fica armazenado em local escolhido pelo Instituto Combustível Legal, responsável pela colaboração na doação.

Os primeiros 20 mil litros de etanol foram entregues no 18º BPM (Freguesia), na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Coronel Luiz Cláudio, subsecretário adjunto da Operação Foco, as ações realizadas pelos agentes que integram a pasta colaboraram para aliviar os cofres do Estado. “As apreensões são importantes para o Estado. Além da atuação em nossos postos fiscais, as operações volantes colaboram na recuperação de ativos”, comentou.

Para o subsecretário de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Polícia Militar, Coronel Renato de Souza Neto, a doação vai ajudar nas ações da corporação. “A PM tem hoje mais de 2800 viaturas ativas fazendo patrulhamento ostensivo em todo o Estado. Nossos policiais trabalham 24 horas por dia. Esse combustível vai ajudar em nossas ações”, afirmou.

Ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas trabalha integrada com a Sefaz. São cinco postos fixos em pontos estratégicos nas cidades de Itatiaia, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Comendador Levy Gasparian. As ações também são realizadas de maneira volante na capital e Região Metropolitana.

O combustível doado faz parte das apreensões realizadas na operação Foco na Bomba, que visa intensificar o combate à sonegação fiscal no estado, além de impedir a concorrência ilegal.