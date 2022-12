Casal foi preso tentando transportar 5kg de cocaína para Lisboa, em Portugal. - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 02/12/2022 09:58 | Atualizado 02/12/2022 10:12

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, um homem de 22 anos e uma mulher, de 23, suspeitos de transportarem 5kg de cocaína dentro da bagagem, no Aeroporto Internacional do Rio, na Ilha do Governador, Zona Norte, na última quinta-feira (1). As identidades deles não foram divulgadas.



De acordo com a PF, o casal tentava embarcar pra Lisboa, em Portugal, com a droga escondida no fundo falso de uma mala que foi despachada por eles. Ao identificarem a presença do material dentro da bagagem, os policiais efetuaram as prisões de ambos.



Depois de presos, o homem e a mulher foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para o registro da ocorrência. Eles responderão pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

Devido a ocorrência ter acontecido ainda no Brasil, sem que o casal cruzasse as fronteiras do país, os suspeitos foram enquadrados por tráfico transnacional de drogas, diferentemente do crime de tráfico internacional, quando os acusados conseguem transportar substâncias ilícitas até outra nação.

