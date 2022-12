Carro capota no Túnel Rebouças - Divulgação

Carro capota no Túnel RebouçasDivulgação

Publicado 02/12/2022 11:44

Rio - Um carro capotou no Túnel Rebouças, na manhã desta sexta-feira (2). Dois veículos colidiram na primeira galeria da via, no sentido Centro, causando o capotamento de um deles.

Segundo o Centro de Operações Rio, há reflexos de trânsito na Avenida Borges de Medeiros. O melhor caminho é seguir pelo Túnel Santa Bárbara.

O Quartel do Humaitá foi acionado às 8h58 para atender ao acidente. Apesar do forte acidente, Alana Leone, 27, e Soraia Bastos, 43, foram socorridas e liberadas no local, sem ferimentos graves.