Igreja foi assaltada na manhã desta quinta (1º)Google Street View

Publicado 02/12/2022 11:41

Rio - A Polícia Civil busca um homem que assaltou a Catedral São João Batista, em Niterói, na Região Metropolitana, e roubou mais de R$ 2.500 da secretaria da unidade. O caso aconteceu nesta quinta-feira (2) por volta das 8h enquanto era realizado uma missa no local, no entanto, os fiés não foram roubados.



O dinheiro do roubo seria utilizado para a manutenção da igreja. Imagens de câmeras de serguança do templo mostram o momento em que o suspeito, de blusa laranja e mochila, entra pela cantina e pede informação a um funcionário. Em seguida, ele entra na sacristia, põe a mão na cintura ameaçando estar armado, ameaça um trabalhador do local, rouba o dinheiro e vai embora.