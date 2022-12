Policiais da UPP Chatuba, recuperaram um caminhão que estava sendo assaltado, na Penha Circular, Zona Norte do Rio - Divulgação / PMERJ

Policiais da UPP Chatuba, recuperaram um caminhão que estava sendo assaltado, na Penha Circular, Zona Norte do RioDivulgação / PMERJ

Publicado 02/12/2022 12:27

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chatuba recuperaram um caminhão que estava sendo assaltado, na última quinta-feira (1), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. A carga de eletroeletrônicos que era transportada, avaliada em aproximadamente 900 mil reais, foi recuperada.



De acordo com a PM, os agentes estavam fazendo um patrulhamento pela região quando suspeitaram ao ver o veículo sendo seguido de perto por um homem em uma moto. A equipe policial se aproximou de ambos e realizou a abordagem.



Durante a ação, com a abordagem da viatura, o suspeito envolvido no assalto conseguiu fugir e deixou o caminhão para trás. Até o momento, ninguém foi preso.



O motorista do caminhão foi resgatado sem ferimentos e passa bem.