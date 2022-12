Corpo carbonizado é deixado ao lado do Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Google Maps

Corpo carbonizado é deixado ao lado do Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do RioReprodução/Google Maps

Publicado 03/12/2022 17:09

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam um cadáver carbonizado deixado na Rua Aripuá, em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, neste sábado (3). Segundo a Polícia Militar, equipes do 41° BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver e no local o fato foi constatado.

O local fica ao lado do Cemitério de Ricardo de Albuquerque e moradores afirmam que há pouca circulação de pessoas neste ponto. Ainda segundo informações obtidas em grupos de moradores, o corpo teria sido deixado na rua por traficantes. A vítima seria alvo do tribunal do tráfico. No entanto, a Polícia Civil não confirmou essa versão.

A área foi isolada para o trabalho da perícia da DHC e investigadores buscam informações que possam identificar e localizar os responsáveis pelo crime.