Os militares conseguiram apreender um fuzil calibre 5.56, com carregador e munições - Divulgação

Publicado 03/12/2022 21:47 | Atualizado 03/12/2022 22:11

Rio - Policiais militares apreenderam, neste sábado (3), uma arma de guerra após confronto com suspeitos na Comunidade de Terra Noustra, em Costa Barros, no Norte Fluminense. Não houve suspeitos capturados na ação.

De acordo com a corporação, os policiais foram atacados durante um patrulhamento pela Avenida José Arantes de Melo. Houve confronto e durante a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção a comunidade Terra Nostra. Após buscas no local do confronto, os agentes conseguiram apreender um fuzil calibre 5.56, com carregador e munições.