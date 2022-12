Parte da droga apreendidas pelos agentes do 25º BPM (Cabo Frio) na Estrada da Caveira, em São Pedro da Aldeia - Reprodução / Redes sociais

Parte da droga apreendidas pelos agentes do 25º BPM (Cabo Frio) na Estrada da Caveira, em São Pedro da AldeiaReprodução / Redes sociais

Publicado 03/12/2022 13:54

Rio - Policiais militares apreenderam uma quantidade significativa de drogas dentro de um carro, na manhã deste sábado (3), na Estrada da Caveira, no município de São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.

De acordo com a PM, a equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi acionada para uma ocorrência na região. Os policiais relatam que, chegando no local, avistaram um carro circulando de maneira suspeita. Com isso, eles montaram um cerco tático para tentar a abordagem.

Os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata, abandonando o automóvel com as drogas.

O material foi encaminhado à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde a ocorrência foi registrada.