Equipes do governo estadual trabalham para limpar cidades do interior afetadas pela chuvaDivulgação

Publicado 03/12/2022 12:43

Rio - A Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado realiza a limpeza das cidades de Carapebus e Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, afetadas pelas chuvas dos últimos dias. Foram enviados, na sexta-feira (02/12), maquinários, como retroescavadeira e caminhões-pipa, para os locais afetados. Engenheiros, encarregados e técnicos de segurança estão avaliando a necessidade de intervenções emergenciais.



"Por determinação do governador Cláudio Castro, estamos dando todo suporte e auxílio aos municípios atingidos pelas chuvas. Já enviamos os maquinários para a limpeza e desobstrução das ruas afetadas e agora estamos fazendo o levantamento das intervenções que serão feitas para recuperar as cidades", explicou o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, que também esteve nos municípios.



Em Carapebus, os projetos são para obras de contenção de encostas, reconstrução de pontes, desobstrução de rios, construção de 23 unidades habitacionais para as famílias que residem ou viviam em área de risco, além de pavimentação, que será licitada.



Já Conceição de Macabu será contemplada com a reforma da Praça Central, em fase de contratação de empresa, e pavimentação de ruas, que já está com a licitação publicada. Algumas das vias que fazem parte do projeto foram deterioradas pelas chuvas.