Caminhão pega fogo e interdita pista sentido Niterói na Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 03/12/2022 13:54 | Atualizado 03/12/2022 15:13

Rio - Incêndio em caminhão interditou a pista no sentido Niterói, na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói, no início da tarde deste sábado (3). Às 14h30 a via foi liberada, mas há registro de congestionamento nos acessos pela Avenida Brasil e Linha Vermelha, a partir do Caju, e também no Gasômetro. O fogo começou por volta das 13h.



De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia sentido Niterói é de 45 minutos, com lentidão da reta do cais até a descida do vão central. Já o tempo de travessia sentido Rio é de 20 minutos com lentidão dos acessos até a subida do Vão Central.

Equipes da Ecoponte estão no local.

Veja o vídeo do incêndio:

Agora na ponte Rio Niterói, sentindo Niterói. pic.twitter.com/sVlSnW47Wf — Favela Caiu No Face (@FavelacaiunFc) December 3, 2022