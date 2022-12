Pistola e rádio apreendidos pelos agentes do 12º BPM (Niterói) após o tiroteio na comunidade do Badu - Divulgação

Publicado 03/12/2022 13:24 | Atualizado 03/12/2022 13:26

Rio - Um suspeito não identificado foi baleado durante um confronto com policiais militares na manhã deste sábado (3), na comunidade do Badu, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima e não há informação sobre seu estado de saúde.

De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência na Estrada Caetano Monteiro. O comando da unidade relatou que a equipe foi atacada por um grupo de criminosos armados ao chegar no local e houve tiroteio. Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido e outro foi preso.

Os policiais também apreenderam uma pistola e um rádio na ocorrência, que foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).