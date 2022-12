Momento em que a vítima é socorrida pelos bombeiros - Centro de Operações Rio / Reprodução

Publicado 03/12/2022 12:22

Rio - Um homem identificado como João Amaral, atropelado por uma viatura do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), do Corpo de Bombeiros, morreu na tarde desta sexta-feira (3), no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. A vítima, de 29 anos, foi atingida pelo veículo na Avenida das Américas, sentido Recreio.

Em nota, a corporação relatou que os militares retornavam de um incêndio e se dirigiam para uma ocorrência de colisão quando um pedestre que atravessa a pista seletiva do BRT fora da faixa. João foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto por meio de um helicóptero dos bombeiros, mas morreu pouco depois de chegar na unidade.

O acidente chegou a interditar a pista central, na altura da Avenida Luís Carlos Prestes. As Polícias Militar e Civil estiveram no local, assim como a Diretoria de Pesquisas, Perícias e Testes do CBMERJ.