Prefeitura do Rio investirá, ao todo, R$ 864 milhões na compra na compra dos ônibus articulados - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Prefeitura do Rio investirá, ao todo, R$ 864 milhões na compra na compra dos ônibus articuladosVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 17/11/2022 16:55

Rio – A Prefeitura do Rio realizou, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), nesta quinta-feira (17), no auditório da Procuradoria Geral do Município, a sessão pública do pregão eletrônico para compra de 270 novos ônibus articulados para o sistema BRT.

A licitação, que foi dividida em cinco lotes, teve propostas recebidas para todos. Os vencedores que apresentaram os menores preços foram as empresas Marcopolo e Guanabara Diesel, elas irão fornecer os ônibus ao município, que investirá, ao todo, R$ 864 milhões na compra. A previsão é que os veículos, com capacidade mínima para 180 passageiros, sejam entregues entre novembro de 2023 e março de 2024.

Os próximos passos, previstos para os próximos dias, serão a homologação do resultado e a assinatura do contrato com os consórcios vencedores de cada lote. Essa é a primeira compra de ônibus pela Prefeitura do Rio seguindo a determinação da nova norma ambiental Proconve P-8 (Euro VI), que é menos poluente e entra em vigor a partir de 2023.

Com o resultado, chega a 561 o número de veículos comprados pela prefeitura neste ano para a recuperação do sistema BRT. A SMTR realizou outras duas licitações em abril e maio para a aquisição de 291 novos ônibus para o sistema, sendo 220 articulados e 71 do tipo padron. Aqueles já comprados nas licitações anteriores serão entregues até março de 2023.