Suspeito foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal - Arquivo/Agência O Dia

Suspeito foi encaminhado à superintendência da Polícia FederalArquivo/Agência O Dia

Publicado 15/12/2022 19:02 | Atualizado 15/12/2022 20:03

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (15), a operação Caixa Forte com o objetivo de prender um assaltante de banco. O suspeito, preso em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, integra uma quadrilha que conta com oito pessoas especializadas em roubar agências bancárias.

Um dos crimes aconteceu em junho deste ano, na agência da Caixa Econômica Federal localizada no Centro do Rio. De acordo com as investigações, o grupo utilizava armas falsas para passar pela porta giratória de segurança. Em seguida, iniciavam uma abordagem violenta com intuito de render vigilantes e clientes.

Após a abordagem, eles roubavam as armas de fogo dos seguranças e o dinheiro das agências. Por fim, os assaltantes deixavam o banco e se encontravam com motoqueiros que os esperavam no lado de fora para a realizar a fuga.

O preso foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, e indiciado por roubo triplamente majorado. Isso porque o crime foi praticado por mais de uma pessoa, com uso de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima.