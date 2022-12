Drogas e dinheiro estavam escondidos em encomendas postais - Divulgação

Publicado 15/12/2022 18:50 | Atualizado 15/12/2022 20:09

Rio – A Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam, nesta quinta-feira (15), drogas e dinheiro escondidos em encomendas postais, durante operação no Centro dos Correios Doméstico, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte.



Nas remessas, estavam oito tipos drogas: 2,729kg de haxixe, 1,719kg de ecstasy, 22 piteiras com maconha, 2,184kg de MDMA, 123g de cocaína, 90 selos de NBOme, 2,699kg de maconha e 541g de crack.



Já o dinheiro, cerca de R$ 60 mil, estava escondido em uma caixa de som e aguarda comprovação de origem. Um líquido ainda não identificado também foi apreendido.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), por agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).A ação desta quinta-feira integra uma operação conjunta, iniciada no último dia 30, que a Civil e a RFB vêm deflagrando junto aos Correios, para fiscalizar correspondências que chegam e saem do Aeroporto do Galeão e que podem conter drogas escondidas. Em uma coletiva de imprensa na terça-feira (13) , o delegado Marcelo Machado, da DAIRJ, afirmou que foram identificadas aproximadamente oito tipos de droga, com as sintéticas aparecendo em maior quantidade. Um valor estimado em aproximadamente R$ 3 milhões. Só de ecstasy, uma droga sintética, por exemplo, foram encontrados aproximadamente 30 mil comprimidos – o equivalente a R$ 2 milhões.Duas mil caixas foram separadas para perícia desde o início dos trabalhos. Além disso, as investigações também partirão em busca do fornecedor, de quem vende e de quem recebe a remessa.