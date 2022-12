Suspeitos foram levados para a 32ª DP (Taquara) - Reprodução

Publicado 16/12/2022 15:20 | Atualizado 16/12/2022 17:48

Rio – Seis jovens foram presos, na manhã desta sexta-feira (16), por atirar pedras em ônibus que passavam pelo Corredor Transolímpico do BRT em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Subprefeitura de Jacarepaguá, agentes que realizavam vistoria na área flagraram o grupo no ato. Imediatamente, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas. Agentes do BRT Presente também participaram da ação.

"Os BRTs são pagos com o dinheiro da população e feitos para a população. Vamos continuar fiscalizando para que a cidade tenha um transporte público de qualidade e digno do carioca. Peço que a população também nos ajude a fiscalizar. O errado não pode prevalecer", afirma a sub-prefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.

Os seis suspeitos foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara). Um deles foi identificado como foragido da justiça e permaneceu preso. Dois outros foram multados por invasão e os três restantes foram liberados.