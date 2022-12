As armas não-letais deverão ser utilizadas durante policiamento ordinário com viaturas - Arquivo MAIS

Publicado 16/12/2022 15:41 | Atualizado 16/12/2022 15:55

Rio – Agentes da Polícia Militar deverão portar armamentos não letais entre seus equipamentos operacionais, a partir de 2023. A nova diretriz foi determinada pelo comandante da PM, coronel Luiz Henrique Pires.

Segundo a corporação, a implementação das novas estratégias para o próximo ano já teve início. Serão adquiridos milhares de novos itens, como sprays de pimenta, armas de choque e balas de borracha, que deverão ser distribuídos estrategicamente entre todas as unidades operacionais.

As armas não letais deverão ser utilizadas durante policiamento com viaturas nas ruas do Rio, em serviços conhecidos como radiopatrulha e patrulhamento móvel especializado.