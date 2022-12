Recenseadora Cynthia Santos Brande saiu de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/12/2022 16:36 | Atualizado 16/12/2022 16:50

Rio – A recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cynthia Santos Brande, que estava desaparecida há cinco dias, foi encontrada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, nesta sexta-feira (16). Procurada pela equipe do DIA, o IBGE informou que ainda apura o que ocorreu.



Cynthia era procurada por familiares e conhecidos desde domingo passado (11). Segundo amigos, ela sumiu após uma discussão com um homem na comunidade Vila Cruzeiro, na Penha. Desde então, o pai procurava pela filha em hospitais do Rio e estiveram nesta sexta-feira (16) no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a direção da unidade informou que Cynthia deu entrada no hospital Getúlio Vargas no domingo (11), às 22h13 minutos, e recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16), às 14h.



O pai de Cynthia, Carlos Alberto Santos Brande, comunicou o desaparecimento da filha ao IBGE e informou que ela tinha saído de casa sem o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que é rastreável e usado na operação censitária. O IBGE explicou que sair sem o equipamento é comum quando o servidor não está a serviço.



O desaparecimento foi registrado nesta quinta-feira (15) na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Até o momento desta publicação, a assessoria de imprensa da Polícia Civil não havia se manifestado sobre o caso.