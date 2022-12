Anselmo foi morto a tiros dentro do carro na Rua Maranhão - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/12/2022 17:29 | Atualizado 16/12/2022 17:31

Rio - Um homem identificado como Anselmo Lopes de Souza Moreno foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (16) no bairro de Piabetá, em Magé, Baixada Fluminense. Ele estava no interior de um carro que foi alvejado por criminosos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo com diversas marcas de tiro na Rua Maranhão. De acordo com a PM, os policiais do 34º BPM (Magé) estiveram no local e constataram a morte da vítima.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito e a investigação está em andamento para descobrir a autoria do crime.