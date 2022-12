O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) - Google Street View

Publicado 16/12/2022 18:06 | Atualizado 16/12/2022 19:34

Rio - Criminosos renderam moradores e roubaram pertences de uma casa nesta sexta-feira (16), no bairro de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. A residência estava ocupada por duas mulheres e crianças.

De acordo com a PM, policiais do 40º BPM (Campo Grande) estiveram no local e as vítimas informaram que os suspeitos já tinham fugido. Com isso, as mulheres foram orientadas a registrar a ocorrência para que se iniciasse o procedimento investigativo. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).