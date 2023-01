Produção do quejo Sítio Solidão em Miguel Pereira que recebe apoio de projeto do Governo do estado - Divulgação

Produção do quejo Sítio Solidão em Miguel Pereira que recebe apoio de projeto do Governo do estadoDivulgação

Publicado 20/01/2023 15:21

Rio - O Governo Cláudio Castro disponibilizou R$ 2 milhões para produtores de leite do Rio e elevou o teto para empréstimos a juros baixos. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (20), quando é comemorado o Dia Internacional do Queijo. A iguaria, além de agregar pessoas à mesa, abre oportunidades de negócios, empregos, renda e até o turismo. Tanto é que no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) oferece programas de financiamento para legalização, auxílio e expansão da capacidade dos produtores fluminenses.

Somente com o Programa Rio Leite, focado no financiamento de produtores de leite, matéria-prima do queijo, a secretaria apoiou 84 projetos fluminenses, financiando cerca de R$ 2 milhões desde julho de 2020 para estruturar suas produções e agregar valor aos produtos desenvolvidos dentro do estado. A medida, de retorno a curto e médio prazo, deu tão certo que recentemente o teto para investimentos dos empreendedores saiu de R$ 25 mil e agora já dispõe do limite de R$ 40 mil para estruturar os negócios.



“Em uma fatia de queijo está o sonho e trabalho de muitas pessoas. Investimos R$ 2 milhões em micro e pequenas empresas do setor de laticínios porque sabemos da vocação de diversas cidades, principalmente no interior do estado. Esses projetos fazem a diferença na vida desses empreendedores, que criam oportunidade de trabalho, renda e estimulam a economia de suas cidades. O planejamento da nossa secretaria, por meio do Programa Prosperar, é aportar mais 100 projetos, com financiamento em torno de R$ 5 milhões nos próximos anos”, afirma o governador Cláudio Castro.