Dom Orani Tempesta celebra a missa do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, na igreja dos Capuchinhos, na Tijuca zona Norte do Rio de Janeiro, manhã desta sexta-feira (20). Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 20/01/2023 13:44

Rio - Cerca de 11 mil fiéis devem passar neste feriado de São Sebastião no Santuário Basílica dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio. No local, foram realizadas missas de hora em hora desde as 5h até 19h. Às 10h, a celebração foi conduzida pelo arcebispo do Estado do Rio, Cardeal Orani Tempesta. A cada celebração devotos de todas as idades vestindo vermelho enchem a igreja.

Ruth Santos, 61 anos, com a filha Lorena dos Santos, 27, vão todo ano à Basílica no dia de São Sebastião Érica Martin/ Agência O Dia A Igreja dos Capuchinhos, como é conhecida, fica na Rua Haddock Lobo, 266, na Tijuca. À tarde, às 16h partirá do santuário a procissão rumo à Catedral Metropolitana do Rio, no Centro. O tradicional cortejo não é realizado há dois anos, por conta da pandemia de coronavírus. No período foram realizadas apenas carreatas e missas com distanciamento social.

A funcionária pública Ruth Santos, 61, é devota de São Sebastião desde criança. A sua mãe a vestia do santo na data festiva por sete anos consecutivos. Ao fim do período, a roupa era entregue na sala de milagres da igreja. A tradição foi perpetuada por Ruth com seus dois filhos, que hoje têm 36 e 27 anos. A servidora foi à Basílica, nesta sexta-feira, acompanhada da filha Lorena dos Santos, 27.

"Eu frequento a igreja desde que eu era pequena, me vestia de São Sebastião. Todos os pedidos que eu solicitei a São Sebastiao, fui atendida. Por isso sempre venho. É um meio de homenageá-lo e agradecer", conta Ruth.

Jacilda Soares de Freitas, 66 anos, na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca Érica Martin/ Agência O Dia

A aniversariante Jacilda Soares de Freitas, que completa 66 anos neste dia 20, conta que desde que nasceu é devota do santo. A missa nos Capuchinhos é programa obrigatório de aniversário, quando ela vai agradecer pelas bênçãos recebidas. "Eu nasci, minha mãe me levava à missa. Eu agradeço por tudo que eu tenho na vida: minha saúde, meu andar, minha família", afirma a aposentada.

Além das missas e procissão, sacerdotes estão à disposição para confissões e barracas vendem canjica, pastel, cachorro quente, pizza, entre outros quitutes. A imagem de São Sebastião, em frente à igreja, recebe fiéis e rosas vermelhas e brancas. Ao lado, uma fila até o portão da igreja aguarda a bênção oferecida com água benta por um sacerdotes.

O padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, será celebrado em missas e procissões por toda cidade. A tradicional corrida de São Sebastião também homenageou o padroeiro nesta sexta-feira (20).

Na Paróquia São Sebastião, em Quintino, Zona Norte do Rio, a Alvorada Festiva foi realizada às 6h30. As missas acontecem às 7h, 8h30, 10h (com transmissão ao vivo na página do Facebook da paróquia), às 11h30, às 16h e às 19h. O Terço da Misericórdia será realizado às 15h e a procissão com carreata às 17h30.

Também há programações especiais na Paróquia São Sebastião de Olaria, na Zona Norte, com procissão às 16h; Em Santa Cruz, na Paróquia São Sebastião, com procissão às 16h seguida de missa e festa;e no Santuário do Cristo Redentor houve uma missa às 11h.



Corrida de São Sebastião

Já a tradicional Corrida de São Sebastião foi realizada às 7h30, partindo do Flamengo, na altura do Monumento Aos Pracinhas. Para 31ª edição do evento, foram fechadas a Avenida infante Dom Henrique, no trecho reservado à área de lazer aos domingos e feriados, e a Enseada de Botafogo, nos dois sentidos. A corrida tem circuito de 5km e 10 km.



A enseada de Botafogo será liberada entre 10h e 11h, e a Avenida infante Dom Henrique, às 18h.