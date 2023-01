Pretinha está desaparecida há 19 dias - Divulgação

Publicado 17/01/2023 19:02 | Atualizado 17/01/2023 19:04

Rio - O desaparecimento de uma cadela em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está provocando uma intensa mobilização de moradores da região para tentar localizá-la. Ela atende pelo nome de Pretinha ou Neguinha, e morava em um posto de gasolina do bairro Vila São João. Em um grupo de WhatsApp chamado "Cadê a Neguinha?", cerca de 250 pessoas trocam informações sobre a cadela, cujo paradeiro está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo Márcia Brair, uma das administradoras do grupo, há pessoas de outros estados e até do exterior mobilizadas para tentar encontrar Pretinha. Ela era cuidada por moradores e frentistas do posto e desapareceu no dia 29 de dezembro. Márcia conta que há suspeita de que um funcionário do estabelecimento esteja envolvido no sumiço da cadelinha.

"Funcionários contaram para uma cuidadora amiga nossa, que morava perto do posto e levava comida para ela, que o novo supervisor do posto colocou ela no carro e levou ela embora. Há a informação de que ele havia deixado ela na Pavuna, mas ninguém sabe onde", disse Márcia.

A denúncia do desaparecimento foi feita para a Subsecretaria de Estado de Proteção Animal, que registrou queixa na 11ª DP (Rocinha).

"Recebemos a denúncia de moradores. Imediatamente procuramos a delegacia, e estamos acompanhando o inquérito. Esperamos que amanhã (nesta quarta-feira) o sócio do posto compareça com informações que possam ajudar a polícia a encontrar a Neguinha. É importante que a sociedade saiba que as leis de proteção aos animais estão cada vez mais severas, e agora dá cadeia, com pena de 3 a 5 anos de reclusão", diz a subsecretária Camila Costa.

A delegada Flávia Monteiro e uma equipe de inspetores foram ao local no dia 6. Um dos agentes chegou a fazer contato, por telefone, com o supervisor que teria levado Pretinha.

"Já identificamos essa pessoa, que não prestou depoimento em sede policial, embora intimada, e alegou, mediante contato telefônico, que apenas entregou a cadela para uma pessoa desconhecida e que não sabe o paradeiro da mesma. Cabe ressaltar que abandonar animal é crime. Ela estava sendo cuidada. Agora a gente não sabe se ela está sendo cuidada, se ela está viva ou se ela está morta. As investigações vão prosseguir", disse a delegada Flávia Monteiro, da 11ª DP, em vídeo registrado pela subsecretaria.

Pretinha recebia comida, água e medicamentos de moradores e funcionários do posto e vivia há mais de 10 anos no local. Moradores contam que ela tinha um comportamento dócil e era muito querida por todos. Pessoas já tentaram adotá-la, mas ela sempre fugia e voltava para o posto, onde gostava de ficar.

Márcia detalha algumas características de Pretinha que podem ajudar na sua localização:

"Ela é idosa, tem 10 anos, o pêlo todo preto com manchas brancas no peitoral. O focinho e em volta dos olhos também têm pêlos brancos pela idade, e ela é castrada. Eu acredito que ela deve estar tentando voltar, pois ela não saía do posto. Nosso sonho é encontrar a Pretinha".

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para localizar o animal. Cinco funcionários do posto de combustíveis já foram ouvidos e outras pessoas devem prestar depoimento nos próximos dias. As imagens de câmeras de segurança do posto foram solicitadas pela polícia.