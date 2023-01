Carga foi avaliada em aproximadamente R$ 110 mil - Divulgação/PRF

Publicado 17/01/2023 17:44

Rio - Policiais rodoviários federias recuperaram, no fim da tarde desta última segunda-feira (17), parte de uma carga de frascos de óleo de cozinha roubada em Magé, na Baixada Fluminense. Os produtos eram oriundos da cidade de Araucária, no Paraná, e foram avaliados em aproximadamente R$ 110 mil



De acordo com os agentes, o material foi levado por criminosos, que roubaram o conjunto veicular que o transportava, nas proximidades do ponto de descarga de um comércio atacadista em Olaria, às margens da Avenida Brasil.

O veículo e a carga foram encontrados no acostamento da BR-493 com apoio de uma empresa de rastreamento. No momento da chegada dos policiais, os assaltantes já haviam fugido com metade da carga. A ocorrência foi encaminhada para à polícia judiciária de Magé.